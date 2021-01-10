Yunanistan: Türkiye eski Türkiye değil

“Bugün Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunda adımlar attığı 2000 yılındaki haline ve Türk-Yunan diyaloğunun kesildiği 2016 yılındaki haline benzemediğini” belirten Dendias, Türkiye’nin son yıllarda ‘yayılmacı, yeni Osmanlıcı ve tehditkar’ bir siyaset izlediğini iddia etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Yunanistan’ın Mısır, İsrail, Ürdün, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurduğu işbirliğine Türkiye’nin de katılmasını arzu ettiklerini söyleyen Dendias, “Ancak Türkiye bu davranışlarından vazgeçmeli ve her bir ülkenin kabul ettiği gibi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü öngören uluslararası hukuk kurallarına saygılı olmalı” dedi.

Denidas, “100 yıl önce Batı’da hasta adam olarak tanımlanan Türkiye’nin şimdi bölgenin büyük değişimcisi olarak Osmanlı İmparatorluğu rolünü oynamaya çalışması, görüştüğüm bütün ülkelerin gündeminde bulunuyor” ifadesini kullandı.

“SAMİMİ VE YAPICI BİR NİYETLE MASAYA OTURMAYA HAZIRIZ”

Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmelerin 2016’da kesildiği yerden devam etmesinden yana olduğunu belirten Dendias, “İstikşafi görüşmelerin gündemi bellidir ve bu değiştirilemez. 20 yıldan bu yana sürdürülen görüşmelerin 61. toplantısı yapılacak. Görüşmelerin tek taraflı olarak genişletilmesine karar vermek, görüşmeleri torpillemek anlamına gelir. Ankara’nın ne denli samimi olduğunu göreceğiz. Biz, görüşmelere samimi ve yapıcı bir niyetle masaya oturmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Yunanistan’ın İtalya ve Mısır arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesini öngören anlaşmalarına atıfta bulunan Dendias, Yunanistan’ın Arnavutluk ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için Uluslararası Lahey Adalet Divanına gidilmesinde anlaşma sağlandığını ve bu amaçla Arnavutluk’ta yapılacak nisan ayındaki seçimlerden sonra tarafların ortak bir tahkimname hazırlamaya karar verdiklerini açıkladı. Dendias, benzeri anlaşmaların Türkiye ile de yapılmasını önerdiğini belirtti.

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