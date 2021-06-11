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Yunanistan: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye ile pozitif bir gündeme açık olduklarını ifade etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:43, 11/06/2021
HaberlerDünya
Yunanistan: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, başkent Atina’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açılışında açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik yaptığı değerlendirmede, “Avrupa Birliği tarafından belirlenen koşullara uyması şartıyla Türkiye ile kademeli, orantılı, tersine çevrilebilir ve pozitif bir gündeme açığız” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, pazartesi günü Brüksel’deki NATO Zirvesi’nin oturum arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

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Yayınlanma Tarihi:17:36,