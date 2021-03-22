Yunanistan, Türkiye’ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı

Yunanistan, Türkiye, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan gelecek kişilere yönelik uçuş kısıtlamasını kaldırdı.

UÇUŞLAR SADECE ATİNA'DAN YAPILACAK

Yunanistan'da sivil havacılık ile ilgili yayınlar yapan www.prevezaposto.gr sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, uçuşların şu an sadece Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na yönelik gerçekleştirildiği, ancak Avrupa Birliği dışında vatandaşların girişlerine yönelik yasağın 5 Nisana kadar devam ettiğini belirterek sadece AB vatandaşları ve Schengen uygulamasına dahil olanlar için ülkeye girişin geçerli olduğu ifade etti.

TEST VE KARANTİNA YÖNTEMLERİNE UYULACAK

Yunanistan Sivil Havacılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu ülkelerden gelecek kişilerden test ve karantina önlemlerine uymalarının isteneceği belirtildi. Buna göre, Türkiye, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan Yunanistan'a artık uçuş mümkün olacak ancak ziyaretçilerden son 72 saat içinde alınmış negatif test istenecek. Aynı zamanda, evlerinde veya kalacakları yerde yedi gün karantinaya girmeleri de talep edilecek.

RUS TURİSTLERE AYRICALIK TANINIYOR

Yunanistan, Rusya'dan gelen turistlere haftalık sınırlamayı da artırdı. Bugüne dek Rusya'dan haftada 500 turist alınırken bu sayı haftada 4 bine çıkarılıyor. Rus turistlerin, Atina, Selanik ve Girit'teki İraklion havalimanlarına inişine izin veriliyor.

ÜLKEYE GİREN TURİSTLERE RASTGELE TEST YAPILACAK

Yunanistan'a İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gidecek kişilere ise ülkeye girişte zorunlu test yapılacağı açıklandı. İngiliz turistlerin, yedi günlük karantinanın bitiminde de teste tabi tutulacağı belirtildi.

Ülkeye giren turistlere rastgele test yapılacağı ve pozitif çıkanların karantina süresinin 14 güne çıkarılacağı da açıklandı. Corona virüsü vakalarındaki kısmi artışa rağmen 1 Mayıs tarihinden itibaren turizm sezonuna hazırlanan Yunanistan'ın ekonomiyi yavaş yavaş açma planı dahilin de bazı sokağa çıkma kısıtlamalarını önümüzdeki haftadan itibaren hafifletmeyi planladığı belirtildi.