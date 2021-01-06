Yunanistan ve İsrail Mora Yarımadası’na üs kuruyor

Yunanistan medyası Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle Ankara ile kriz yaşayan Yunanistan'ın İsrail ile askeri alandaki işbirliğini genişlettiğini yazdı. İsrail'le yeni bir savunma anlaşması yapan Yunanistan, aralarında Mora Yarımadası'nın Kalamata kentinde uluslararası bir uçuş eğitim okulunun açılmasının da bulunduğu yeni bir savunma anlaşması yaptı.

İSRAİL'İN ATİNA BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Haberlerde, İsrail'in Atina Büyükelçiliği yapılan açıklamada, İsrail ve Yunanistan arasında 20 yıllığına 1,68 milyar dolar değerinde Yunan Hava Kuvvetleri için Hava Kuvvetleri Okulu (Eğitim merkezi) kurulması ve işletilmesi için anlaşmanın tamamlandığı belirtildi. Hava savunma sistemleri ve eğitiminin verileceği üssün Akdeniz’deki Mora Yarımadası’ndaki Kalamata kenti yakınlarında kurulacağı duyuruldu.

UÇUŞ OKULU KURULACAK

Atina yönetimi, İsrailli savunma şirketi Elbit Sistemleri ile birlikte İsrail hava kuvvetleri için bir uçuş okulu kurulması planlanıyor. Bu kapsamda Yunanistan'ın İsrail'den 10 adet M-346 tipi eğitim uçağı satın alacak. İki ülke arasındaki anlaşmanın 1,5 milyar euro hacminde ve 20 yıllık bir süreyi kapsadığı belirtiliyor.Anlaşma, on adet M-346 (Lavi) uçağının tedariğini, T-6 (Efroni) uçağının bakımını, simülatörlerin sağlanması, eğitim ve lojistik desteği içeriyor.

“YUNANİSTAN İLE MÜKEMMEL BİR İŞBİLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ”

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildiği belirtildi.“Bu anlaşma, Yunanistan ile geliştirmekte olduğumuz mükemmel ilişkileri yansıtıyor. Bu, hem İsrail'in hem de Yunanistan'ın çıkarlarına hizmet edecek uzun vadeli bir işbirliğidir. Her iki ülkede de yüzlerce iş olanağı yaratacak ve Akdeniz'de istikrarı teşvik edecek. Bu projenin öne çıkarılmasında işbirliği ve Yunan hükümeti tarafından onaylanmasına katkılarından dolayı Yunanistan Milli Savunma Bakanı ve arkadaşım Nikos Panagiotopulos'a teşekkür ediyorum”

BU BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

İsrail Büyükelçiliği, bu anlaşmanın önemine değinerek, bunun iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin, yakın işbirliğinin ve dostluğunun ek bir ifadesi olduğunu belirtti. Açıklamada , bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşmanın yeni işbirliği, strateji, ekonomi ve daha fazlası için yeni ufuklar açtığına olan güvenini ifade ettiğini ve ancak aynı zamanda Yunanistan Başbakanı ve hükümetinin bu projede Yunanistan'ın ortağı olarak İsrail'i seçme kararını da takdirle karşılandığı ifade edildi. İsrail Büyükelçiliği, iki tarafın gelecekte İsrail ve Yunan havacılık okulları arasındaki işbirliğinin diğer alanlarda da değerlendirileceği açıklandı.