Yunanistan’da 4 günlük yangının bilançosu ağır oldu

Yunanistan'ın Schino kenti kırsal kesimindeki bir tarlada zeytin ağaçlarının dallarını yakarken başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla yayılmış Corinth ve Attika bölgelerine yayılarak, 30'un üzerinde yerleşim yeri tahliye edilmek zorunda kalmıştı. Yaklaşık 4 gündür devam eden söndürme çalışmalarının rüzgarın etkisini yitirmesi ile bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındığı ancak yangının Gerania Dağlık bölgesinde devam ettiği açıklandı.

FELAKETİN BOYUTU ÇOK BÜYÜK OLDU

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan kriz masasında yapılan ilk zarar tespit çalışmalarında 414 hektarlık ormanlık alan; 123 hektarlık tarım arazisi, 118 hektarlık makilik alan ve 57 hektar bozuk alanın zarar gördüğü açıklandı. Yaklaşık 30 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği yangın kabusunda 279 evin kısmen zarar gördüğü, 373 evin ise tamamen yanarak kül olduğu açıklandı.

ZARAR GÖREN AİLELERE MADDİ YARDIM YAPILACAK

Ayrıca yangında yüzün üzerinde otomobil ve kara taşının yandığı zarar ve ziyan tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Yunanistan hükümeti yangında zarar gören ailelere ilk etapta 600- 6000 euro yardım yapılacağını açıkladı.

Elektrik ve iletişim hatları başta olmak üzere alt yapıda büyük hasar oluştuğu, bazı köylerin kullanılamaz hale geldiği ve zararın 3 milyon Euroyu aşabileceği belirtildi.