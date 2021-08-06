Yunanistan’da acil durum: Yangınlar devam ediyor

Yunanistan'daki orman yangınları dört gündür devam ederken, yüzlerce kişi Atina yakınlarındaki bir adadan tekneyle tahliye edildi.

SOZCU.COM.TR

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Yunanistan acil durum hizmetleri ülkede kuvvetli rüzgarlar ve kavurucu sıcaklıklar görülmesini öngörüyor.

Salı günü büyük bir çam ormanında başlayan yangının denize ulaştığı Evia adasından Perşembe gününden bu yana 631 kişi sahil güvenlik tekneleriyle tahliye edildi.

Sahil güvenlik yetkilisi, 631 kişinin tamamının güvende olduğunu ve acil durumlarda deniz devriyelerinin devam ettiğini söyledi.

Atina’nın kuzeyinde çıkan ve hafta başında söndükten sonra dün yeniden başlayan orman yangınlarının ardından gökyüzünü yeniden duman bulutu kapladı.

AMAÇ: MARATHON’A SIÇRAMASINI ENGELLEMEK

Atina’yı kuzey Yunanistan’a bağlayan otoyolun çevresinde çıkan yangın nedeniyle bazı banliyöler tahliye edildi ve yüzlerce itfaiyeci, alevlerin yakındaki Marathon kentine sıçramasını engellemeye çalışıyor.

Yunanistan’da hava sıcaklığı hafta sonundan beri 40 derecenin üzerinde seyrediyor ve şiddetli rüzgarların alevleri daha da yayması bekleniyor.

Sağlık yetkilileri, şimdiye kadar Atina’daki yoğun bakım ünitelerinde yanık tedavisi gören iki gönüllü itfaiyeci de dahil olmak üzere çeşitli derecelerde yanıklarla en az dokuz kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Türkiye bir haftadan uzun süredir bu zamana kadar görülmemiş en büyük yangınlarla savaşırken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Yunanistan’ın iklim değişikliğinin yol açtığı sert hava koşullarına karşı hazırlıklarını artırması gerektiğini söyledi.