Yunanistan’da alarm: Bir günde 48 yangın çıktı

Yunanistan’da bir günde 48 orman yangını çıktı ve 460 hektarlık alan zarar gördü. Hava sıcaklığının 48 dereceye kadar ulaşacağı Yunanistan'da ülke genelinde alarm verildi.

YAŞAR ANTER

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Yunanistan İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 48 orman yangınının meydana geldiği kaydedildi. Yangınlara itfaiye teşkilatı tarafından 332 araç, 360 arazöz ve ekibi, 8 uçak ve 6 helikopter ile toplam 812 itfaiye personeli müdahale etti. Yangınlara ayrıca özel şirketler ve yerel yönetimlerin itfaiye araç ve personeli de destek verdi.

HAVA SICAKLIĞI 4-6 DERECE ARTACAK

Yangınlarda 6 otomobil ile 8 ev ve iş yerinin zarar gördüğü, 460 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu belirtildi. Meteoroloji uzmanları hava sıcaklığının önümüzdeki 2-3 gün içerisinde 4-6 derece daha artacağını aktardı.

Bu sıcaklık artışı üzerine Yunanistan genelinde sivil savunma, itfaiye ve orman ekiplerinin alarma geçirildiği belirtildi. Bölgede hava sıcaklığının 48 derecelere kadar yükseleceği açıklandı.