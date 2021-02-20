Yunanistan’da aşı sertifikası uygulaması başladı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla mücadelede aşılamaların başlamasıyla uluslararası seyahatlerde aşı pasaportu istenmesi gündemdeki yerini koruyor.

İsrail ile seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varan Yunanistan, bugünden itibaren aşı belgesi verilmeye başlandığını duyurdu. Yunanistan Dijital Yönetim Bakanı Kiriakos Pierrakis yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlar, dijital aşı sertifikası alabilecek” dedi.

BİNE YAKIN TALEP VAR

DHA’nın aktardığına göre Pierrakis, söz konusu aşı sertifikasının gov.gr platformu aracılığıyla verildiğini ifade etti. Aşı sertifikasının aşının türüne bağlı olarak son aşılama dozundan sonra verildiğini ifade eden Pierrakis, “Veriler, İDİKA!nın aşı sicilinden elde ediliyor. Ve belge dijital platformumuz olan EDYTE tarafından düzenleniyor” diye konuştu.

Aşı sertifikasını temin eden kişilerin Mart ayının ortasından itibaren anlaşma yapılan İsrail’e kolaylıkla seyahat edebileceğini kaydeden Pierrakis, “Aşı sertifikasına yoğun ilgi var. Şuan bine yakın talep mevcut” dedi.

İSRAİL İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile geçen hafta Kudüs’te bir araya geldi. Miçotakis, İsrail’e düzenlediği bir günlük resmi ziyarette, Netanyahu ile yaptığı görüşmede diğer meselelerin yanı sıra, Yunanistan ile İsrail arasında seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.