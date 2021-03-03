Yunanistan’daki deprem bölgede panik yarattı

Yunanistan'ın bugün meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Elessano Kenti'nde kriz masası oluşturuldu. Elassona Belediye Başkanı Nikos Gatas, yaptığı açıklamada tüm kamu ve belediye binalarında herhangi bir hasar olup olmadığı konusunda soruşturma başlatma emri verdiğini belirterek gelen her ihbarı değerlendirdiklerini söyledi. Gatas şu ana kadar kendilerine ulaşan ölü veya yaralı olmadığını belirtti.

ARTÇI DEPREMLERE HAZIR OLUNMALI

Yunanistan'ın önde gelen Deprem Bilimcisi ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Efthymios Lekkas ise yaptığı açıklamada, “Elessano kentindeki deprem Trikala'da hissedildi. Deprem, halkımızda paniğe neden oldu ancak herkes artçı depremlere hazırlıklı olmalı, artçı yok dalgalarının geleceği kesin” dedi.

Profesör Efthymios Lekkas, Elassona sakinleri arasında büyük endişe yaratan önemli bir depremden bahsediyor.