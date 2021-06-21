Yunanistan’da eğitim uçağı düştü, 2 kişi öldü

Yunanistan'ın Pylragos kentine bağlı Charia Köyü yakınlarında bu sabah saatlerinde tek motorlu eğitim uçağının düştüğü açıklandı. Uçağın düşmesinin hemen ardından yanmaya başlayan uçağın bulunduğu bölgeye 6 itfaiye aracı ile 14 itfaiye eri sevk edildi.

Bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda EKAB İşçi Birliği Başkanı George Mathiopoulos, pilot ve eğitim uçuşundaki yardımcı kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bir evin yanına düşen uçak bahçede küçük çaplı yangın çıkmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Tek motorlu uçağın pilotu evli ve iki çocuk babası uçuş eğitmeni 58 yaşındaki Dimitris Vassiliou, yanında eğitim alan kişinin ise arama kurtarma ekibinin gönüllü üyesi iş insanı Costas Kalogerogiannis olduğu açıklandı.

Pyrgos kentindeki Messolonghi havaalanından iki yolcuyla birlikte havalanan uçağın düşüş nedeni ise belirlenemezken uçağın düştüğü yerin pilot Dimitris Vassiliou’nun evinin 50 metre yakınında olduğu, Costas Kalogerogiannis’in evinin ise olay yerine sadece 200 metre uzaklıkta bulunduğu belirtildi. Charia köyünde yaşayanların kazadan sonra büyük şok ve üzüntü yaşadığı belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise alçaktan uçan uçağın bir süre sonra dumanlar içerisinde kaldıktan sonra evlerin yanına düştüğü ardından meydana gelen iki patlama ile uçağın alev alarak yanmaya başladığı belirtildi.