Yunanistan’da korgeneral yangınlar nedeniyle istifa etti

Yunanistan’da üç haftadır devam eden yangınlarda yeterli hava desteği vermediği iddia edilen Havacılık Birimi Komutanı Korgeneral Georgios Kumentakos’un istifa ettiği belirtildi.

YAŞAR ANTER

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Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.protothema.gr ve birçok haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Havacılık Birimi Komutanı Korgeneral Georgios Kumentakos'un yangınlara müdahale eden Chinook helikopterleri ile ilgili bir anlaşmazlık veya başarısızlık sonrası, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros tarafından istifasının istendiği, Kumentakos'unda buna uyarak istifa ettiği açıklandı.

Yunanistan Kara Kuvvetleri'ne ait Havacılık Birimi'nde 14 adet Chinook helikopteri bulunuyor ve bunlardan 3 tanesi son günlerde yangınlarla mücadelede kullanılıyordu.

Yunanistan medyası Genelkurmay Başkanlığı'ndan resmi açıklama beklendiğini yazdı.

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