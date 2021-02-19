Yunanistan’da mahkumun makatından 2 telefon çıktı

Yunanistanın Mora (Peloponissos) yarımadasında ilginç bir olay yaşandı. Agios Stefanos hapishanesinden hafta sonu izinle çıkan yabancı uyruklu bir mahkum izin dönüşü koğuşta felanaştı.

Kısa sürede ağrıları artan mahkum hastaneye kaldırıldı. Doktorlar muayene sonucunda mahkuma röntgen çekti. Röntgen sonucuna şaşıran doktorlar, mahkumun makatında iki adet cep telefonu tespit etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ameliyata alınan mahkumun gizlediği cep telefonları iki saatlik bir operasyon ile bağırsaklarından çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen mahkuma soruşturma başlatıldı.