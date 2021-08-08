Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan’ı esir alan yangınlara müdahale eden yangın söndürme uçağının Zakyntos kenti yakınlarında düştüğü, pilotunun yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

YAŞAR ANTER

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Yaklaşık üç haftadır Yunanistan'ı etkisi altına alan orman yangınlarına müdahale devam ederken Kefalonya'daki Kamu ve Hava Hizmetleri'nin 359. Filosuna ait bir uçağın bugün akşam saatlerinde Zakyntos Kenti yakınlarındaki Lagapodo mevkiindeki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

HAVADA ARIZALANDI

Petzetel (PZL) tipi uçağın havada arızalandığı ve pilotun uçağı indirmek için yavaşça alçalmaya başladığı sırada ormanlık alana düştüğü belirtildi.

PİLOT TEDAVİ ALTINDA

Uçağın yaralanan pilotunun bölgeye gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süper Puma helikopteri ile 251. Havacılık Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı belirtildi.

EĞRİBOZ ADASI’NDAKİ YANGINLAR 6 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Eğriboz Adası'nda 6 gündür devam eden yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla İstiea’da Agios Nikolaos plajında toplanarak feribot ve teknelerle tahliye edildi. Sahil güvenlik, bugüne kadar adanın farklı bölgelerinden olmak üzere 2 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Bu sabah Gouves, Artemisio ve Vouliki köyleri boşaltılırken, alevler Monokarya ve Vasilika köylerine yaklaşmış durumda. Alevler Psaropouli’de yerleşim yerlerini tehdit ederken, Ellinika köyü de yangınlarla çevrildi.

570’ten fazla itfaiyecinin alevlerle savaştığı Eğriboz’da yangın bölgelerine gönderilen takviye itfaiye ekipleri ise ağaç ve elektrik direklerinin devrilerek yolları kapatması sonucu bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

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