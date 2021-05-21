Yunanistan’daki yangında 400 hektarlık alan küle döndü

Yunanistan'ın Schino ili yakınlarında 2 gün önce başlayan yangın tam anlamıyla kabusa döndü. Orman yangınında ilk belirlemelere göre 400 hektarlık ormanlık ve tarım alanı kül oldu. Kırsal kesimdeki onlarca köy boşaltıldı.

ORDU VE SİVİL SAVUNMA ALARMA GEÇİRİLDİ

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, bu sabah saatlerinde katıldığı acil toplantıda kriz masası oluşturulduğunu ve yangının kontrol edilemez boyutlara ulaştığını belirterek orduyu da alarma geçirdiklerini belirtti. Hardalias son 21 yılın en büyük yangını olduğunu belirterek “Yangına bir zeytinlik arazide yakılan kuru otların neden olduğunu tespit ettik” dedi.

ZAMANLA YARIŞIYORLAR

Aralarında itfaiyeci, orman işçisi, asker ve sivil yardım kuruluşları çalışanlarının bulunduğu 3 bin 500 kişinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarına 300’e yakın arazöz, sekiz yangın söndürme uçağı 10 helikopter, 60 iş makinası, su tankerleri ve traktörlerin katıldığı belirtildi. Liakoto, Pefkenea, Hani Derves ve Agirouni, Iigironi Makrinos ve Agios Lerotheos kentlerinde onlarca ev ve otomobilin yandığı, çiftlik evlerinin kül olduğu belirtildi.

STADYUMLARDA ÇADIR KENTLER KURULUYOR

Boşaltılan köylerdeki vatandaşlar için Megara ilindeki Stadyum ve parklarda çadırlar kurularak insanların buralara yerleştirilmeyi başlandığı belirtildi. Bölgedeki rüzgarın şiddetinin saatte 60-70 km. olarak ölçüldüğü ve rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmeye başlayacağı belirtildi. Schinos Kültür Derneği Başkanı Dimitris Desyllas “Maalesef büyük bir orman alanı yakıldı, köylerdeki evlerin büyük bölümü tamamen yandı, şu anda yangını söndürmekle uğraşmaktan zarar tespiti bile yapamıyoruz. Yangın çok büyük bir alanda devam ediyor, bölgede elektrik tamamen kesildi, iletişim hatlarında büyük zarar var” dedi.

MANASTIRLARDA TAHLİYE EDİLDİ

Schinos İli yakınlarındaki, Agia Sotira, Vamvakies, Mavrolimni, Mazi ve Paraskeva yerleşim yerleri ile Agios Ioannis ve Agia Paraskevi’nin iki Kutsal Manastırı tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Sivil Savunma Bakanı Nick Hardalias ile telefonla temasa geçti ve Geraneia’da ve daha geniş Halepochori-Megara bölgesinde meydana gelen büyük yangının ilerleyişi hakkında bilgi aldığı bugün bölgeye gitmeyi planladığı açıklandı.

Corint, Schinos, batı Attika ve Megara illerinde okulların tamamen tatil edildiği, tüm etkinliklerin durdurulduğu açıklandı. Yangının geniş bölgede devam ettiği belirtildi.

DUMANLAR BU SABAH BODRUM’A KADAR ULAŞTI

Yunanistan’ın Doğu Ege kıyılarında devam eden orman yangının dumanları bu sabah saatlerinde Bodrum7a kadar ulaştı. Bodrum kenti kısa sürede olsa dumanların etkisi altında kaldı. Leyla Kasa “Sabah uyandığımızda boğuluyoruz sandık. kentin üzerinde büyük bir duman vardı, önce Bodrum bölgesinde yangın olduğunu düşündük, sorduğumuzda yangın olmadığını öğrendik. Sonradan şiddetli rüzgarın etkisi ile dumanların Yunanistan’daki yangından kaynaklandığını anladık” dedi.

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