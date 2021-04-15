Yunanistan’dan burnumuzun dibinde çirkin girişim

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç ilindeki Meriç (Evros) Bölgesi'nde 7 yıl önce başlatılan sözde Helenizm soykırımının tanıtılması için anıt dikilmesine karar verildi.

HER YIL NİSAN AYINDA ANMA OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ

Haberi okuyucularına Batı Trakya'da yayın yapan www.evrosnews.gr haber sitesi duyurdu. Gazetenin haberine göre 2006 yılının Haziran ayında Dimetoka kentinden düzenlenen 7. Dünya Trakyalılar Konferansı'nda alınan oybirliği kararı ile her yıl 6 Nisan tarihinde Trakya “Trakya Helenizminin Soykırımını Anma Günü” olarak kabul edilmişti.

Ardından bu yıl 4 Nisan’da alınan karar ile Trakya Helenizmi'nin Soykırımı Heykeli dikilmesine karar verildi. Anıtın dikilmesi ile birlikte ulusal ve uluslararası platformlarda yapılacak girişimlerle de sözde “Trakya Helenizminin Soykırımı”nın tanıtılması sağlanacağı açıklandı.

TÜRK ORDUSUNA YÖNELİK ÇİRKİN İFTİRALAR

Yunanistan'da ve uluslararası alanda tanıtılmak istenen sözde “Trakya Helenizminin Soykırımı” iddiasında gerçeği yansıtmayan birçok iddia öne sürülüyor.

Mübadele öncesinde Balkan Savaşı sonrasında 1913 yılından başlamak üzere, Türkiye'nin Trakya bölgesinde yaşayan yaklaşık 300.000 Yunan'dan, 232.000 kişi evlerinden yurtlarından Türk Ordusu tarafından zoraki bir şekilde sözde katliamlarla, işkencelerle kovuldukları, bir bölümün Yunanistan tarafına birilerinin de Anadolu'ya sürgüne gönderilmesinin neticesine çoğunun yollarda perişan oldukları ve yaşamlarını yitirdikleri, bunun da bir “soykırım” olduğu ileri sürülüyor.



TÜRKİYE SINIRINA YAKIN KÖYLERE SÖZDE SOYKIRIM ANITI DİKECEKLER

Dedağaç ilindeki “Evros Kültürel Kurumlar Birliği” (EPOFE) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada Doğu Makedonya-Trakya Eyalet Başkanlığı, Meriç (Evros) Bölgesi Başkan Yardımcı Dimitris Petroviç'e yapılan önerinin kabul edildiğini, dolayısıyla da Kumçiftliği (Orestiada) Belediyesi'ne bağlı ve Türkiye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Seymenli (Filakio) köyüne sözde “Trakya Helenizminin Soykırımı” anıtının ilkinin dikilmesi kararı alındığı belirtildi.

TÜRKİYE- YUNANİSTAN SINIRINDAKİ GÜMRÜK KAPISINA DA DİKECEKLER



Haberde, sözde “Trakya Helenizminin Soykırımı” anıtı bununla sınırlı kalmayacağı Evros iline bağlı sözde soykırımın yaşandığı diğer kentlere de konulacağı ve bu anıtlardan birinin de Türkiye'den Yunanistan'a girişte Kipi (Bahçeköy) Sınır Kapısı'nın girişinde Gümrük alanına yapılacağı ileri sürülüyor.

Yunanistan daha önceki yıllarda Pontus soykırım anıtını Batı Trakya'daki Drama ve Gümülcine kentlerine dikmişti.

İlginizi Çekebilir Yunan adalarından 'Özgürlük Operasyonu': Ada sakinlerine aşı yapıp turizmi açıyorlar

İlginizi Çekebilir Yunanistan Dışişleri Bakanı İstanbul'da: Bartholomeos ile görüştü

İlginizi Çekebilir Ege'de varlığını artıran ABD'den Yunanistan'a büyük kıyak

İlginizi Çekebilir Yunanistan başbakanının aşı olması büyük tepki çekti