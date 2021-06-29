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Yunanistan’dan göçmenlere karşı yeni yöntem

Yunanistan, Ege Denizi ile Meriç Nehri üzerinde zeplinler uçurarak sınırları gözetleyecek. Yerden 300 metre havada uçacak zeplinlerin uydu aracılığı ile karadaki birliklere 24 saat bilgi göndereceği belirtildi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 22:06, 29/06/2021
HaberlerDünya
Yunanistan’dan göçmenlere karşı yeni yöntem

Yunanistan'ın göçmenlerin geçişlerini önlemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı'ndan (FRONTEX) kiraladığı 2 zeplinin Batı Trakya'nın Dedeağaç (Aleksandrupolis) Havaalanı ile Kuzey Ege'de Limni Adası'nda konuşlandırılacağı belirtildi.

24 SAAT BİLGİ AKTARIMI OLACAK

Gerçek zamanlı bilgi toplayabilen Alman-Fransız ortak üretimi (Alman Innovative Navigation ve Fransız CNIM Airspace firmaları) “Eagle Owl” tipi 20 metre uzunluğundaki zeplinlerde radar ve termik kamera bulunuyor. Ege ve Meriç'te 300 metre yükseklikte uçmaları planlanan zeplinlerin menzili ise azami 20 mil (32.1 kilometre)

TÜRKİYE SINIRLARININ 30 KM KADAR İÇİNİ İZLEYEBİLECEK

Zeplinler, Türkiye'yi Ege ve Meriç'te 19 mil (30.5 kilometre) derinliğe kadar gerçek zamanda izleyebilecek. Dört ay süreyle denenecek zeplinler, gerekli görülürse başka adalara da nakledilebilecek.

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