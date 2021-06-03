Yunanistan’dan komşulara aşı yardımı: Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya 40 bin doz gönderilecek

AB ülkelerinde corona virüsü aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürerken, aşılamaları mülteci kamplarına da genişleten Yunanistan’dan önemli bir karar geldi.

Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, Yunanistan’ın komşu ülkelere aşı bağışında bulunacağını açıkladı. Peloni, yapılacak bağış miktarının 40 bin doz aşı olacağını duyurdu.

Yaptığı basın toplantısında konuşan Peloni, “Avrupa Komisyonu’yla koordinasyon halinde olan Yunanistan, pek çok ülkenin komşuları için yaptığı gibi 20 bin doz Kuzey Makedonya’ya ve 20 bin doz Arnavutluk’a olmak üzere toplam 40 bin doz aşı gönderecek” dedi.

Peloni, aşıların ne zaman gönderileceğine dair bir tarih ise paylaşmadı.