Yunanistan’dan lokantalarda maske kararı

Yaz mevsiminin ve turizm sezonunun gelmesiyle birlikte normalleşme sürecini hızlandıran Yunanistan’da lokantaların ve restoranların kapalı alanlarında maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı.

Covid-19 vakalarının düşmesine rağmen Delta varyantı tehlikesinin devam ettiği ülkede sadece iki doz aşı olmayanların ise maske takmasına devam edileceği belirtildi.

Devlet Bakanı George Gerapetritis, “İlk amacımız aşı projemizi hızlandırmak ve insanları aşı merkezimize çekmektir” dedi. 15 Temmuz’dan itibaren ülke genelinde spor müsabakalarının seyircili olarak gerçekleşeceğini açıklayan yetkililer bu etkinliklerde maske takılmasının ise zorunlu olduğunu açıkladı.

Öte yandan sinema ve tiyatrolarda maske takılmasının zorunlu olduğu da kaydedildi. Yunanistan’da aşı olabilen yaş aralığındaki insanların yüzde 30.2’sinden fazlası iki doz aşı olurken, yüzde 43.1’i ise en az bir doz aşı oldu. Yunan hükümeti, sonbahara kadar aşılama oranının yüzde 70’e ulaşmasını planlıyor.

İŞLETMECİLERE İKİ SEÇENEK SUNULDU

Yunan yetkililer iki doz aşı olmayanların ise halen restoran, tiyatro ya da sinemaya gidebileceğini fakat öncesinde negatif PCR testi sonucunun zorunlu olduğunu söyledi.

Yunanistan’da restoran ve cafe sahiplerine ise iki seçenek sunuldu. Bu seçeneklerin ilkinde iki doz aşı olanlarla birlikte mekan kapasitesinin yüzde 85’inin kullanılmasına imkan tanınıyor. Fakat işletmeciler ve mekan sahipleri aşı olmayanları da mekanlarına kabul ederse bu durumda sadece yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermek zorunda kalacak.

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