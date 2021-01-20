Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: İyimseriz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Akdeniz’deki deniz yetki alanı sınırlarının belirlenmesi amacıyla gelecek hafta Türkiye’yle yapılacak istikşafi görüşmeye Yunanistan’ın “iyimserlikle” katılacağını açıkladı.

Miçotakis, Yunanistan’ın batı denizlerinde karasuları sınırlarının altı deniz milinden 12 deniz miline çıkarılması için parlamentoda yapılacak oylama öncesinde konuşma yaptı.

‘MESAJ NİTELİĞİNDE’



Ulusal egemenlikle ilgili hiçbir konunun tartışma gündemine getirilmeyeceğini belirten Miçotakis, buna karşılık batı karasularının 12 mile yükseltilmesinin Türkiye ile olan doğu karasuları için de mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.