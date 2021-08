Yunanistan’dan Türkiye kararı: İzin çıktı

Rodos Valisi Yorgo Hatzimarkos Denizcilik Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından Ege’deki altı adaya Türkiye’den gidecek yatlara izin verilmesi kararının alındığını açıkladı.

YAŞAR ANTER

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yayın yapan www.rodiaki.gr haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde Rodos Valisi Yorgo Hatzimarkos Denizcilik Bakanlığı ile geniş kapsamlı toplantı düzenlendiğini ve toplantının olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Toplantıya Rodos Belediye Başkanı Antonis Kampourakis, İstanköy Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Kilimli Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, Leros Belediye Başkanı Michalis Kolias, Patmos Belediye Başkanı Lefteris Pentes, Belediye Başkan Yardımcısı Animas Dimaris, Lima Giannis Pappou, K. Dodecanese Liman Fonu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Vassilis Papaikonomou ve Nikos Bonis ve Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis Ofisi Direktörü Amiral Antonis Vidalis katıldı.

MUĞLA'YA KOMŞU ADALARA TÜRK YATLARI İÇİN İZİN ÇIKTI

Ege Denizi’nde Muğla'ya yakın kıyılarda bulunan Rodos, İstanköy (Kos), Kilimli (Kalimnos), Sömbeki (Simi), Leros ve Patmos adaları için Türk yatlarına tüm adalarda serbestçe dolaşmalarına izin verildiği açıklandı.

“ADALARIMIZIN GELİR KAYNAĞINA İHTİYACI VAR”

Rodos Valisi Yorgo Hatzimarkos yaptığı açıklamada, “Türkiye’den gelen yatlar için deniz sınırlarının açılması ile ilgili tüm konular bugün düzenlediğimiz telekonferans ve projede her birimizin operasyonel desteği ile tartışıldı ve oy birliği ile kabul edildi. Adalarımızın her türlü gelir kaynağına ihtiyacı var ve biz de çağın gerektirdiği kurallarla her ihtiyaca hizmet etmek için buradayız. Bu 6 girişten (Rodos, Kos, Kalimnos, Simi, Leros, Patmos) tekneler diğer tüm adalarda serbestçe hareket edebilecek. Çünkü çözdüğümüz her sorun ileriye doğru bir adımdır. Tüm katılımcılara işbirliğine istekli oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

