Yunanistan’dan yangınlar sonrası Türkiye açıklaması: Yardıma hazırız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek orman yangınlarında yaşamını yitiren vatandaşlar için taziye dileklerini iletti. Dendias, “Yangınlarla boğuşan Türkiye’ye yardıma hazırız” dedi.

YAŞAR ANTER

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya hesabı üzerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik yaptığı açıklamada, “Yangınlarla boğuşan Türkiye'ye yardıma hazırız” mesajı verdi.

Dendias, ayrıca Yunanistan basınına yaptığı açıklamada Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek Türkiye'de çıkan yangınlar ve hayatını kaybedenler adına en içten taziyelerini iletti ve talep edilmesi halinde yardım sağlamaya hazır olduklarını söylediğini ifade etti.

Dendias sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve Antalya'da meydana gelen yangınlarda hayatını kaybedenlere en içten taziyelerimi belirttim. Ayrıca talep edilmesi halinde Yunanistan'ın yardım sağlamaya hazır olduğunu belirttim.”