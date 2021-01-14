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Yunanistan’ın en büyük askeri araç üreticisi resmen İsrail’in

Ekonomik darboğazla mücadele eden Yunanistan'ın en büyük askeri araç üreticisi ELVO, İsrail'in Plasan kooperatifine Şubat ayında devredilecek. İsrailli şirketin 1 milyon euro'luk ilk taksidi de ödediği öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:08, 14/01/2021
Haberler Dünya
Yunanistan’ın en büyük askeri araç üreticisi resmen İsrail’in

Merkezi Selanik’te bulunan Yunanistan Araç Sanayisi (ELVO), açık artırma sonucunda 3 milyon euro’ya İsrail’in Plasan kooperatifine satıldı.

Yunan medyası, İsrailli şirketin ELVO’yu Şubat ayında devrelacağını aktarırken, ilk taksit bedeli olan 1 milyon euro’nun dün ödendiği ifade edildi. İsrailli kooperatif, şirket için 95-135 milyon euro arası bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ifade edildi.

1972’DE KURULDU

ELVO, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu. Avusturya iştirakinin Yunanistan’a devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında Yunanistan Araç Sanayisi adını aldı. Ağustos 2000’de, uluslararası bir ihaleden sonra hisselerinin ve yönetiminin yüzde 43’ü Mytilineos’a geçti. ELVO 2014 yılında özel bir tasfiye sürecine alındı.

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