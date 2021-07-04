Yunanistan’ın göçmenlere zulmü bitmiyor

Batı Trakya'ya Meriç nehrini geçerek Evros (Dedeağaç) ilinin Ormenio Bölgesi'ndeki ormanlık alanda polis tarafından yakalan 60 göçmenin çırılçıplak saatlerce bekletildiği ortaya çıktı. Yunanistan medyası sınırı geçen göçmenlerin elbiselerini kendilerinin çıkartarak ormanlık alana attıklarını belirterek duyurduğu haberde 60 göçmenin çıplak halde bulunduğunu yazdı.

YERE DİZ ÇÖKTÜRÜP ELLERİNİ ENSELERİNDE KENETLETTİLER

Göçmenlerin yayınlanan videolarında ise yere diz çöktürülüp ellerini enselerinde kenetledikleri görüldü. Türkiye'den yasadışı şekilde Meriç'ten Bulgaristan'a ve oradan da Yunanistan'a geçtikleri düşünülen göçmenlerde dayak veya taciz belirtisi görülmezken çıplak olmaları dikkat çekti.

Bölgede her gün sayıları farklı olmaklar birlikte yasadışı göçmen geçişi ve polislerle göçmen tacirleri arasında yaşanan yakalama ve kaçma olayları artarak devam ettiği belirtildi.

