Yunanistan’ın ünlü oyuncusu tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Yunanistan'ın sevilen TV dizisi ve tiyatro sanatçılarından Petros Filipidis'in dün öğle saatlerinde bir kadına tecavüz etmek, iki kadına ise tecavüz girişimi iddiası ile gözaltına alındı.

TRİPOLİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaklaşık 24 saat süren sorgulamanın ardından bugün öğle saatlerinde Atina'da mahkemeye çıkarılan Filippidis tutuklandı.

Tecavüz, iğfal, cinsel istismar ve çocuklara cinsel istismar suçlularının bulunduğu Tripoli Cezaevi'ne gönderilen Filippidis’in, daha önce yine tecavüz suçlamasından tutuklanan oyuncu-yönetmen söz Dimitris Lignadis'in de bulunduğu cezaevine gönderilmesi dikkat çekti.

Filippidis'in kadınlara yönelik 2008 ve 2014 yılları arasında şiddet uyguladığı da iddia edildi. Sanatçı mahkemede iddiaları reddetti. Mahkemede 5 mağdur kadın dinlendi.

3 KADIN OYUNCU ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Bundan 6 ay önce Anna Maria Papaharalambus, Pinelopi Anastasopulu ve Lena Drosaki adlı 3 kadın oyuncu Petros Filippidis hakkında ‘sarkıntılık, sözlü sarkıntılık, sahne dışında rahatsız edici hareketler ve zorla tecavüz’ gibi suçlamalarla suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Başka oyuncu ve set çalışanı kadınların da Filippidis hakkında suç duyurusunda bulunduğu soruşturmanın genişletilerek devam ettiği belirtildi.