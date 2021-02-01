Yurt dışında işlemler durma noktasında: Konsoloslukta tarih verilemiyor

Yurt dışındaki Türkler, pasaport işlemlerini yapamaz, çocuklarını nüfusa kaydedemez oldu. Başta Almanya olmak üzere, bir çok ülkedeki Türk temsilciliklerinden, en erken 5 ile 8 ay sonrasına randevu veriliyor.

Pasaportu bitenler, başka işlem yaptırmak isteyenler birkaç ay sonraya gün alabiliyor. Vefat durumunda ise işlemlerin çok hızlı yapıldığı kaydedildi.

ÖLÜYSEN KOLAY, DİRİYSEN…

Konsolosluklardaki “tereke” denilen bölümler iyi işliyor. Randevulu sisteme geçildikten sonra, Almanya ve dünyanın diğer ülkelerindeki konsolosluklara vatandaşın ulaşması imkansız hale geldi. Hem randevu işlemleri çok karışık ve her işlem için yeniden bilgi girişi gerekiyor, hem de “zamanlı ya da kısa süreli randevu” almak neredeyse imkansız.

PASAPORT YENİLEME SORUNU

Eskiden posta yoluyla yapılabilen pasaport uzatma işlemi bir süredir değişmişti. Her başvuruda yeni pasaportun çıkarıldığı bu düzende Almanya’nın hemen her diplomatik temsilciliği 7-8 ay sonraya gün veriyor. Frankfurt Başkonsolosluğu'nda pasaport için en erken randevu 9 Ağustos 2021'e.

Almanya'da yaşayan bir Türk, pasaportu olmadan bir yere ve anavatana bile gidemeyeceği için, mecburen bu tarihe kadar beklemek zorunda. Oturma izinleri pasaporta bağlı ve bitmiş pasaportla Almanya'da kalmak, sınır dışına kadar çeşitli sorunlar çıkarabiliyor.

Emeklilik işlemleri, mart, nisan ya da mayısta bitirmek için Türkiye'ye gitmek isteyenler, pasaport randevusu alamadığı için haklarını kaybediyor.

NÜFUS VE DİĞER HİZMETLER

Aynı şekilde, doğum, kimlik yenileme ya da çocukların kimliği, vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi işlemler için nüfustan yakın bir tarihe randevu almak da zor. Bugün başvursanız, çocuğunuz için nüfus cüzdanı çıkarma ya da doğumu bildirme için Haziran ortasına tarih veriliyor.

Bu randevunun kaçırılması durumunda ise yoğunluktan dolayı yıl sonuna kadar gecikebiliyor.

NOTERLİK İŞLEMLERİ

Bu bölümde de randevu pek kolay değil. Yine de en erken randevu günü burada. Bugün başvurulması durumunda Frankfurt Başkonsolosluğu'ndan Nisan ayı ortalarına randevu alınabiliyor.

Tabii, acil bir avukat vekaletnamesi, kira sorunu, ev sorunu ya da başka hukuki işlem için vekil tayin ediyorsanız, o zamana kadar vatadanşların ciddi bir kaybı olabiliyor.