Yüzlerce Amazon çalışanından Jeff Bezos ve Andy Jassy’e çağrı

İsrail hava saldırılarının 248 kişinin ölümüne sebep olmasından hemen sonra Amazon çalışanları, CEO’larına çağrıda bulundu. Çalışanlar, şirketin İsrail Savunma Kuvvetleri gibi insan hakları ihlallerine ortak olan kuruluşlarla iş sözleşmelerini feshetmesini istiyor.

Nisan ayında Amazon ve Google, İsrail hükümeti ile 1,2 milyar dolarlık bulut bilişim sözleşmesi imzalamıştı.

APPLE VE GOOGLE’DAN SONRA AMAZON’DAN DA TEPKİ

18 Mayıs’ta, Google’daki Yahudi çalışanlar Sundar Pichai’ye şirketin her türlü antisemitizm tanımını reddetmesi çağrısında bulunan bir mektup kaleme almıştı. İki gün sonra da The Verge, Apple’daki Müslüman çalışanlardan bir not yayınladı.

Müslüman teknoloji çalışanları, yöneticilerin Filistinlilere destek vermekte ya da Gazze’deki şiddeti kınamakta yavaş davrandığını söyledi. Birçoğu CEO’larının insan hakları ihlallerini görmezden gelmeyi seçtiğini düşündüğünü belirtti.

The Verge’ün haberine göre 500’den fazla Amazon çalışanının imzaladığı mektup şu satırlarla başladı:

500’DEN FAZLA AMAZON ÇALIŞANI İMZALADI

“Sevgili Jeff, Andy ve Yönetim Ekibi,

Amazon, eşitsizlik konusunda kamusal bir duruş sergilemenin yanı sıra, tüm çalışanlar için daha kapsayıcı ve olumlu bir ortam yaratmak için de şirket içindeki kültürü nasıl değiştirebileceğini içselleştirmeye ve düşünmeye zaman ayırdı. Bu çabalar takdir edilmeli.

Ancak bugün size acil bir konu nedeniyle yazıyoruz: Filistin halkının karşı karşıya olduğu insan hakları ihlali. Amazonlular olarak, onlarca yıldır sadece seslerinden ve mağduriyetlerinden değil, özünde insanlıklarından da mahrum bırakılan milyonlarca Filistinli ile dayanışma içinde durmanın ve onlar adına konuşmanın ahlaki sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.”

Amazon çalışanları, Filistinlilere yapılanları şu satırlarla kınadılar: “Filistinlilerin yerinden edilmesinin, haklarından mahrum bırakılmasının ve insanlıktan çıkarılmasının son zamanlarda şiddetli ve ölümcül bir şekilde sergilenmesi onaylanamaz.”

Çalışanlar, ayrıca şirketi birtakım önlemler almaya da davet etti:

“Amazon'un insan hakları lehine olan tarihi konumu göz önüne alındığında, Amazon'un liderlerine aşağıdaki önlemleri almaları için yalvarıyoruz:

– Konuşma özgürlüğünü koruyun ve garanti edin.

– Askeri şiddetten etkilenen Filistinliler için bir yardım fonu oluşturun. Amazon yönetiminden, işgal altındaki Filistin topraklarında askeri şiddetten etkilenenlere yardım edebilecek Filistin insan hakları örgütlerini destekleyen bir fon oluşturarak insani yardıma olan bağlılığını yeniden teyit etmesini istiyoruz.

– Amazon yönetiminden, İsrail gibi insan hakları ihlallerinde aktif veya suç ortağı olan şirketler, kuruluşlar ve / veya hükümetlerle yapılan iş sözleşmelerini ve kurumsal bağışları gözden geçirip feshetmesini istiyoruz.”

İsrail 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ederken, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alındı.

