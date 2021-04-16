Zelenskiy Rusya gerilimini Merkel ve Macron’la görüşecek

Rusya’nın Ukrayna sınırında ve 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da bulundurduğu asker sayısını artırmasının ardından Washington ve NATO alarma geçmişti.

Zelenskiy açıklamasında Paris’e giderek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceğini ve bu görüşmeye Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de video konferans ile katılacağını söyledi.

Zelenskiy Türkiye’nin desteği için teşekkür ederken Rusya’nın Türkiye’ye seyahatleri yasaklamasının ardından Ukraynalı turistlere Türkiye’ye gitme çağrısında bulundu.