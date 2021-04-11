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Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:12, 11/04/2021
HaberlerDünya
Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Zelenskiy, Türkiye'de hoş karşılanmasından duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesaplarında yayınladığı video mesajla dile getirdi. Zelenskiy'nin teşekkür mesajında, “Erdoğan'a misafirperverliği ve güzel anlaşmalar için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin dün gerçekleştirdiği görüşmede, Kırım'ın ilhakı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında yükselen tansiyonun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve askeri alandaki ortaklıklar ele alındı. Görüşme sonucunda çok sayıda kritik anlaşmaya da imza atıldı.

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