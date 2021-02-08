15 tatil ne zaman bitiyor, 2. dönem ne zaman başlayacak?

Karnelerini alarak yarı yıl tatiline giren öğrenciler bu süreçte hem eksikliklerini kapatıyor, hem de yoğun geçen bir dönemin ardından dinleniyor. MEB'den yapılan açıklamada “İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek” denildi.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlığın aldığı karara göre; 25 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili üç hafta olacak. Tatil 15 Şubat’ta sona erecek.

EĞİTİMDE TAKVİM BELLİ OLDU

* Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretim başlayacak.

* 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime dair internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

1 MART’TAN İTİBAREN HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

Usul ve esasların belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

* 1 Mart’tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.