15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre; okullar 22 Ocak Cuma günü son kez açık olacak ve 23 Ocak Cumartesi günü ara tatil başlayacak.

Dönem başında iki hafta olarak planlanan ara tatil üç hafta olacak. İkinci dönemin ortasında olması planlanan bir haftalık ara tatil ise olmayacak.

23 Ocak'ta başlayacak sömestr tatili, 14 Şubat günü son bulacak ve öğrenciler 15 Şubat Pazartesi günü eğitimlerine devam edecek.

İKİNCİ DÖNEM YÜZ YÜZE EĞİTİMLE BAŞLAYACAK MI?

Türkiye'de okullar yeni eğitim döneminde kademeli olarak açılmış ancak son bir aydır kapatılmak zorunda kalmıştı. Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre okullarda eğitim 22 Ocak'a kadar uzaktan yapılacak. Sonrasında Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapılacak görüşmelerle birlikte 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçip geçilmeyeceğine karar verilecek.