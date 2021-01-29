172 milyon çocuk öğrenme yoksulu

Dünya Bankası İnsani Gelişme Raporu, salgında 2.3 milyar öğrencinin okul dışında kaldığını ortaya çıkardı. Uzaktan eğitim sürecine çocuklar eşit erişemediği için öğrenme eşitsizliği arttı.

Dünyada, 72 milyon çocuk ‘öğrenme yoksulu' oldu. Düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrenme yoksulluğu oranı, yüzde 53'den yüzde 63'e çıktı. Türkiye'de, salgın döneminde ilkokul 1. sınıfa başlayan toplam 2.3 milyon öğrenci 2 dönemde sadece 3 hafta yüz yüze eğitim alabilirken, 6 milyon çocuk internet ve tableti olmadığı için eğitime erişemedi.