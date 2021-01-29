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172 milyon çocuk öğrenme yoksulu

Kovid-19 salgını alt ve orta gelir grubu ailelere mensup 72 milyon çocuğu ‘öğrenme yoksulu’ yaptı. 

Güncellenme: 00:50, 29/01/2021
Haberler Eğitim
172 milyon çocuk öğrenme yoksulu

Dünya Bankası İnsani Gelişme Raporu, salgında 2.3 milyar öğrencinin okul dışında kaldığını ortaya çıkardı. Uzaktan eğitim sürecine çocuklar eşit erişemediği için öğrenme eşitsizliği arttı.

Dünyada, 72 milyon çocuk ‘öğrenme yoksulu' oldu.  Düşük ve orta gelirli ülkelerde öğrenme yoksulluğu oranı, yüzde 53'den yüzde 63'e çıktı. Türkiye'de, salgın döneminde ilkokul 1. sınıfa başlayan toplam 2.3 milyon öğrenci 2 dönemde sadece 3 hafta yüz yüze eğitim alabilirken, 6 milyon çocuk internet ve tableti olmadığı için eğitime erişemedi.

Öğrenme yoksulluğu nedir?
Çocukların, 10 yaşına kadar okuduğu basit metinleri anlamamasına ‘öğrenme yoksulluğu' denilir. Bu yoksulluk, ülkelerin kalkınma hedefini aşağı çektiği gibi Kovid-19 salgınında alt ve orta gelir grubu ülkelerde yoksulluğu arttırdı.
Yayınlanma Tarihi:05:00,