2021 KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi

KPSS başvuruları, 28 Mayıs 2021 tarihinde başladı, 14 Haziran 2021 tarihinde saat 23:59'ta sona eriyor. Geç başvuru tarihi 22 Haziran 2021 tarihinde başlayacak, 23 Haziran 2021 tarihinde saat 23:59'ta sona erecek.

ÖSYM'nin AİS başvuru sayfasına gitmek için tıklayınız

Sınav başvuru ücretleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS ücretleri hakkında kılavuzda açıklama yaptı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve Eğitim Bilimleri (her bir oturum üzerinden) 90 Türk Lirası ücret alacağını duyurdu. KPSS Alan Bilgisi sınavının her bir oturumu için 65 Türk Lirası alacağını duyuran kurum, ÖABT sınavı için 90 TL ücret ödeneceğini açıkladı.

ÖSYM ödeme sayfasına gitmek için tıklayınız

2021 KPSS ne zaman?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'e yapılacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika), KPSS'nin ikinci sınavı Eğitim Bilimleri, 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak. Sınav süresi 100 dakika.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.15'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) sınavı, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.45'te yapılacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavı, 8 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

ÖABT sınavı, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

15 dakika kuralına dikkat!

10.15'te başlayacak sınavlar için sınava girecek olan kişi en geç 10.00'da sınav binasına girmesi gerekiyor. 14.45'te başlayacak sınav için okul binasına en geç 14.30'a girilmesi gerekiyor.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınav sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. KPSS'ye dair tüm sınavlar o tarihte açıklanırken, ÖSYM sonuçların açıklanma saati hakkında açıklama yapmadı!