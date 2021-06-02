2021 LGS sınavı: MEB tarafından kılavuz yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021'de gerçekleştireceği sınava dair kılavuzda önemli bilgiler verdi. Öğrenciler için sınav öncesi ve sınav sonrası neler yapacağını açıklayan bakanlığın yayımladığı kılavuzda yer alan önemli bilgiler.

LGS ne zaman?

LGS, 6 Haziran 2021'de iki oturum üzerinden yapılacak. Birinci oturum 09:30'ta başlayacak. 75 dakika sürecek. İkinci oturum 11:30'ta başlayacak, 80 dakika sürecek. İki oturum arasında öğrenciler için 15 dakikalık dinlenme arası verilecek.

LGS sınavında çıkacak olan dersler nelerdir?

LGS sınavında birinci oturumda toplam 50 soru sorulacak. Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı dil 10 soru.

LGS sınavında ikinci oturumda toplam 40 soru sorulacak. Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru sorulacak.

Sınav zamanında öğrencinin yanında olması gerekenler nelerdir?

Bakanlığın kılavuzda yayımladığı bilgiye göre, öğrencinin yanında nüfus cüzdanı (T.C. kimlik numarası olması şartıyla), iki kalem (koyu siyah olması gerekiyor), kalemtıraş ve test kağıdını zedelemeyecek olan yumuşak bir silgi.

Önemli bilgi: Öğrencinin yanında nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi (pasaport) yoksa sınava alınmayacaktır.

Sınava girerken öğrenciler yanında su getirebilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler sınava gelirken pet şişe su getirebileceğini açıkladı. Ancak bakanlık uyardı: Pet şişe “şeffaf” olması gerekiyor.

15 dakika kuralı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.

LGS sonuçları, ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları, MEB'in resmi web sitesinde 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacaktır. MEB, sınava dair bilgileri “posta” ile adreslere yollamayacağını açıkladı.