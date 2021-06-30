2021 LGS sonuçları, MEB tarafından açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Lise sınav sonuçları, 2021 verilerini resmi web sitesinde yayımladı. Sınav için 1 milyon 243 bin 830 kişi başvuruda bulunuldu, sınava giren kişi sayısı 1 milyon 38 bin 492 kişi.

LGS'de kaç kişi birinci oldu?

LGS'de 36 ilden 97 kişi 500 puan (tam puan) aldı. 2021 LGS sınavında en yüksek başarı Türkçede olurken en düşük başarı Matematik sınavında gerçekleşti.

2021 LGS baraj puanı kaç?

2021 LGS'de baraj puanı “lise”den liseye değişmektedir. LGS sınavında iyi bir liseye girmek isteyen öğrencinin en az 450 puan alması gerekmektedir.

LGS sınavında kimler başarılı: Kızlar mı erkekler mi?

Doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anne ve baba eğitim düzeyine göre sınav puanlarının değişimine odaklanılmış, anne ve baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerle lisansüstü olan öğrenciler arasında 120 puana varan fark olduğu görülmüştür.

Bu sonuçlar, 2020 yılında olduğu gibi, anne ve baba eğitim düzeyindeki artışın sınav performansındaki artışla ilişkili olduğunu göstermektedir.

LGS'de yüzdelik dilim nedir?

LGS'de yüzdelik dilim, öğrencinin sınavda sıralandırmaya bağlı olarak oluşan “yüzde” ifadesidir. LGS'nin yüzdelik dilimine göre sınav genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS’ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

2021 LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde 2021 LGS tercih kılavuzu, sınav değerlendirmenin hemen ardından yayınlanacak.