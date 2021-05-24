2021 ÖSYM sınav takvimi, 18 Ocak 2021 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından resmi web sitesinde açıklandı. Kurum, Covid-19 hastalığı sürecini yakından takip edeceğini, sınav tarihlerinin güncellenebileceğini açıkladı.
ALES başvuruları 12 Mart 2021, son başvuru tarihi, 1 Nisan 2021. ALES sınav tarihi, 2 Mayıs 2021. ALES sonuçları açıklanma tarihi, 27 Mayıs 2021 olarak yayınlandı.
ALES başvuruları Sonbahar dönemi 3 Ağustos 2021, son başvuru tarihi, 17 Ağustos 2021. ALES sınav tarihi, 19 Ağustos 2021. ALES sonuçları açıklanma tarihi, 14 Eylül 2021 olarak açıklandı.
2021 DGS sınav başvuruları, 21 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 KPSS sınav başvuruları, 28 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 14 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 22-23 Haziran olarak açıklandı. KPSS sınavı (Genel Yetenek – Genel Kültür), 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları, 16 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi web sitesinden alınan bilgilere göre 2021 LGS sınavı, başvuru tarihleri, sonuçların açıklanma tarihleri ilerleyen günlerde yayınlanacaktır.
2021 YKS sınav başvuruları, 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşti. YKS sınavı, 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.