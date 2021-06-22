2021 YKS sınavı üzerine ÖSYM’den “maske” açıklaması

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı üzerine açıklamalarda bulundu. Hem gözetmenler hem sınava girecek olan adaylar, okul binalarına girmeden önce sınav merkezi “dezenfekte” edileceğini açıklayan Aygün, sınav binalarının bahçelerine “sınava girecek olan adayların yakınları” alınmayacağını açıkladı.

Sınavda maske çıkartılacak mı?

Prof. Dr. Halis Aygün, adayların her birine “el dezenfektanı” verileceğini açıklarken sınav esnasında aday, maskesini çıkartabilecek. Gözetmenler ve sınav görevlileri maskelerini çıkartmayacak açıklamasında bulundu.

15 dakika kuralı devam ediyor mu?

Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM'nin en çok dikkat çeken “15 dakika kuralının” bu sınavda da geçerli olduğunu açıkladı. Aygün “Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak” açıklamasında bulundu.