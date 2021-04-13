40 günlük normalleşmede 9 bin 482 öğretmen ve öğrenci pozitif veya temaslı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), okullardaki vaka ve ölüm sayılarındaki hızlı artış üzerine, “Yüz Yüze Eğitim İçin Aşılama Hemen Şimdi!” başlıklı bir rapor açıkladı.

Eğitim Sen’in, detaylı verilenin resmen açıklanmaması nedeniyle yaklaşık 50 şehirden kendi imkanlarıyla tespit edebildikleri verileri derlediği raporda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Toplamda yaşamını yitiren eğitim emekçisi sayısı 24 olduğu kaydedilen raporda, “1 Mart'ta başlatılan normalleşme sürecinden sonrasını temel aldığımızda 5 Mart'tan 11 Nisan'a kadar olan dönemde pozitif veya temaslı öğretmen sayısı 3.829, öğrenci sayısı 5.261 ve personel sayısı 392 olmuştur” denildi.

Raporda, 5 Mart'tan 11 Nisan'a kadar eğitime ara verilen toplam okul sayısı 494, eğitime ara verilen toplam sınıf sayısı ise 236 olarak açıklandı. Birçok il ve ilçede ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla toplu kapatılan okul ve sınıflar olduğunun altı çizildi.

“YÜZDE 43 İLKOKUL, YÜZDE 24 LİSE ÖĞRETMENLERİ POZİTİF”

Raporda, “5 Nisan-11 Nisan haftasında pozitif veya temaslı öğretmenlerin yüzde 3'ü anaokulu, yüzde 43'ü ilkokul, yüzde 20'si ortaokul, yüzde 24'ü lise öğretmenidir. Öğrencilerin yüzde 2'si anaokulu, yüzde 34'ü ilkokul, yüzde 23'ü ortaokul, yüzde 36'sı lise öğrencisidir” tespiti yapıldı.

“YÜZ YÜZE EĞİTİM HAYATİ RİSK TAŞIYOR”

Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

“Mevcut durumda eğitimde aşı yaygınlaşmadan yüz yüze eğitimin sürdürülmesi hayati riskler barındırmaktadır. Önlemler yeterli seviyeye gelinceye dek yüz yüze eğitim ertelenmeli, aşı yaygınlaştıkça kademeli olarak tekrar başlamalıdır.

Futbolcuların ve turizm sektörünün aşıda öne alındığına dair haberler ekonomiye endeksli bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu bakış açısı toplumsal sağlık tedbirlerini riske atmaktadır. Eğitim alanının aşı planlamasında çok gerilerde tutulması bizler tarafından kabul edilmeyecektir.

Tüm eğitim emekçilerinin sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının yaratılması için, öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli eğitim hakkını savunmak için, toplumsal sağlığın korunması için, mücadelemize devam edeceğiz.”

“YÜKSEK DÜZEYDE EŞİTSİZLİKLER YAŞANDI”

Salgının bir zorunluluğu olarak ortaya çıkan uzaktan eğitim sürecinde öğretmene ve öğrenciye yeterli desteğin verilmemesi sonucunda eğitime ulaşımda yüksek düzeyde eşitsizlikler yaşandı.

Uzunca bir süre uzaktan eğitim kapsamında kapalı olan okullarımız, 15 Şubat'ta köy okullarında tam zamanlı ve 2 Mart tarihinde tüm il ve ilçelerde seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçilmesiyle açılmış oldu. Ancak aşı ve diğer tedbirler konusunda yeterli bir çalışmanın olmadığını gördük.

“SADECE YÜZDE 10’U AŞILANDI”

Öncelikli tedbir kapsamında olan aşının eğitim alanına yaygın bir şekilde uygulanmaması, sadece köy okullarında çalışan öğretmenlerle sınırlı olması sonucunda, bugüne kadar “1 milyon 259 bin öğretmenin sadece yüzde 10'unun aşılandığı” resmi makamlar tarafından açıklandı.

“OKULLAR BİRER BİRER KAPATILIYOR”

Şimdi ise okullarda vaka sayılarının artmasından dolayı bu sınıflar ve hatta okullar, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla birer birer kapatılıyor. “Kalabalık okullarda öğretmenler odasının arttırılması” talebimiz hayata geçirilmedi.

Okullarımızda tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olabilecek ve kontrol edebilecek sağlık personeli görevlendirilmesi gerektiğini ısrarla dile getirmemize rağmen herhangi bir adım atılmadı.

“HER ŞEY YOLUNDA GİBİ DAVRANAMAYIZ”



MEB'in şeffaf bilgilendirme yapmadığı bir ortamda kamunun bilgilenme hakkı önündeki engelleri gücümüz oranında aşmaya çalışmak bizler açısından bir görevdir.

Yayınladığımız vaka tabloları gerçek rakamların çok sınırlı bir bölümünü ortaya koymaktadır. Vaka tablolarını, genellikle 48-50 ilden eğitim emekçileri ve şubelerimiz aracılığıyla bizzat iş yerlerinden ve okullarımızdan alınan bilgilerle oluşturmaktayız.

Aşı ve diğer tedbirlerin alınmadığı ortadayken her şey yolundaymış gibi davranmamızı kimse beklememelidir.

1 Mart tarihinde tüm alanlarda başlatılan normalleşme süreciyle birlikte, alınması gereken tedbirler yeterince alınmayınca eğitim alanında da vakalar hızla yükselmeye başladı. Bu durum ölümlerin yaşanmasını da beraberinde getirdi. 12 Mart'a kadar olan süreçte Balıkesir Ayvalık'ta bir okul müdürümüz ve Kilis'te bir okul müdür yardımcımız vefat etti.

12 Mart-19 Mart haftasında Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bir yardımcı personel, Mersin Tarsus'ta bir öğrenci servis şoförü vefat etti. 19 Mart-28 Mart döneminde İstanbul Şişli'de bir okul müdür yardımcımız, Konya'da üç öğretmenimiz, Tokat'ta bir öğretmenimiz, Hatay İskenderun'da bir öğretmenimiz yaşamını yitirdi.

29 Mart-4 Nisan haftasında Amasya Gümüşhacıköy'de bir öğretmenimiz, Kahramanmaraş Onikişubat'ta iki öğretmenimiz, Kırıkkale'de bir memur personelimiz, Şanlıurfa Karaköprü'de bir öğretmenimiz, İstanbul Kartal'da bir öğretmenimiz vefat etti.

5 Nisan-11 Nisan döneminde Osmaniye'de iki öğretmenimiz, Kırklareli Keşan'da bir öğretmenimiz, Nevşehir'de bir öğretmenimiz, İstanbul Büyükçekmece'de bir öğretmenimiz, İstanbul Bakırköy'de bir öğretmenimiz, Kastamonu'da bir yardımcı personelimiz, Ordu Altınordu'da bir öğretmenimiz vefat etmiştir.

“BİRÇOK ÜLKE ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASINI ÖNE ALMAYI PLANLIYOR”

MEB tarafından dünyanın değişik bölgelerinden örnekler verilerek, eğitim emekçilerinin aşılamada öncelikli gruplar arasına alınmasına ilişkin bir planlamanın hiçbir yerde olmadığı öne sürülmektedir. İktidarın kendine en uygun düşen örnekleri bulup vermesi, yetersiz aşılamanın bir gerekçesine dönüştürülmektedir. Toplumsal yaşam kültürümüzün önemli farklılıklar taşıması bir yana birçok ülke gelinen aşamada öğretmenlerin aşılanmasını öne almayı planlamaktadır. Birkaç örnek de biz verelim:

“Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm eyaletlerden, tüm okul öncesi ve orta öğretim öğretmenlerine ve çocuk bakımı çalışanlarına, ilk aşılarını mart ayı sonuna kadar yaptırma hedefi doğrultusunda, aşılama çabalarında öğretmenlere öncelik vermeleri istendi.

Birleşik Krallık'ta öğretmenler ikinci öncelik grubunda listelenmişti. Bu sıralamayı sorgulayan vatandaşlar, öğretmenlere ve okul/çocuk bakımı personeline öncelik verilmesi için bir dilekçe kampanyası başlatarak parlamentoya isteklerini iletti.

Şili, öğretmenleri aşılama programında sadece iki hafta içinde, ülkedeki öğretmen ve eğitim çalışanının yarısından fazlasını aşıladı.

Endonezya'da, Haziran 2021 tarihine kadar 5 milyon öğretmenin aşılanması hedefleniyor.” (TEDMEM)

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