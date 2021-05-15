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499 bin eğitim personeline aşı randevusu açıldı

Türkiye'de corona virüsle mücadele kapsamında 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı.

Güncellenme: 11:12, 15/05/2021
HaberlerEğitim
499 bin eğitim personeline aşı randevusu açıldı

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre; corona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sürüyor.

Şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı.

Bu da eğitim camisinin yüzde 40’ını kapsıyor. Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:01,