Covid-19 salgınında yoksulluk ve çocuk sayısının çokluğu gibi nedenlerle eğitimde eşitsizliği gözler önüne seren çok sayıda vakaya tanıklık ettiklerini kaydeden Başkan Güllü sözlerini şöyle sürdürdü:

* Süreci sadece salgın değil 4+4+4 sistemi de besledi. Çocuklar, ortaöğretime geçiş yerine çıraklık veya erken yaşta evliliğe zorlanıyor.

TEK KAYITLARI E-OKULDA

* TÜİK ancak mahkeme kararıyla 16 yaş üstü evlilikleri tespit edebiliyor. 16 yaş altı durum açıklanmıyor. 16 yaş altındaki çocukların sistemde kayıtlı olduğu tek nokta e-okuldur. 2021'de LGS'ye 8. sınıfa devam eden öğrencilerin yüzde 83.4'ü girdi.

* Bu çocukların yüzde 16.6'sı yani 205 bin 338'i sınava girmedi. Yüzde 1 sapmayla bile 200 binden fazlasının erken yaşta evliliğe ya da çıraklığa gittiğini kesin olarak söyleyebiliriz.

BM, TÜRKİYE'Yİ UYARDI

* LGS'ye giren çocuklar 15 yaşında yani zorunlu eğitim çağında olduğu için sadece okul üzerinden takip edilebilir. Bu çocuklara ne olduğunu şimdi kimse bilmiyor.

* Avrupa ülkeleri içinde erken yaşta evlilik ve çocuk işçilikte 1. sıraya yerleşen Türkiye'yi salgında BM çok ciddi uyardı.

* İçişleri Bakanlığı da 18 yaş altı tüm çocukların örgün eğitim dışına çıkma sürecini takibe almalı. Zorunlu eğitim çağında açık lise olmaz. Açık lise, açık kapı oldu.