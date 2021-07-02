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‘Açık lise açık kapı oldu’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Evde eğitim hakkı öncelikle erkek çocuklarına verilip, kız çocukları erken evliliğe zorlanıyor. 8. sınıftaki 100 çocuktan 16.6’ sı kayıp. Zorunlu eğitim çağında açık lise olmaz. Açık lise, örgün eğitimden kaçış için açık kapı oldu” dedi.

Sultan UÇAR
Güncellenme: 01:00, 02/07/2021
HaberlerEğitim
‘Açık lise açık kapı oldu’

Covid-19 salgınında yoksulluk ve çocuk sayısının çokluğu gibi nedenlerle eğitimde eşitsizliği gözler önüne seren çok sayıda vakaya tanıklık ettiklerini kaydeden Başkan Güllü sözlerini şöyle sürdürdü:

* Süreci sadece salgın değil 4+4+4 sistemi de besledi. Çocuklar, ortaöğretime geçiş yerine çıraklık veya erken yaşta evliliğe zorlanıyor.

TEK KAYITLARI E-OKULDA

* TÜİK ancak mahkeme kararıyla 16 yaş üstü evlilikleri tespit edebiliyor. 16 yaş altı durum açıklanmıyor. 16 yaş altındaki çocukların sistemde kayıtlı olduğu tek nokta e-okuldur. 2021'de LGS'ye 8. sınıfa devam eden öğrencilerin yüzde 83.4'ü girdi.

* Bu çocukların yüzde 16.6'sı yani 205 bin 338'i sınava girmedi. Yüzde 1 sapmayla bile 200 binden fazlasının erken yaşta evliliğe ya da çıraklığa gittiğini kesin olarak söyleyebiliriz.

BM, TÜRKİYE'Yİ UYARDI

* LGS'ye giren çocuklar 15 yaşında yani zorunlu eğitim çağında olduğu için sadece okul üzerinden takip edilebilir. Bu çocuklara ne olduğunu şimdi kimse bilmiyor.

* Avrupa ülkeleri içinde erken yaşta evlilik ve çocuk işçilikte 1. sıraya yerleşen Türkiye'yi salgında BM çok ciddi uyardı.

* İçişleri Bakanlığı da 18 yaş altı tüm çocukların örgün eğitim dışına çıkma sürecini takibe almalı. Zorunlu eğitim çağında açık lise olmaz. Açık lise, açık kapı oldu.

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Yayınlanma Tarihi:05:30,