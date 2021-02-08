Adana’da ücretsiz sanal akademi başladı

Adana'da yaşayan ortaokul ve lise öğrencilerinin internet üzerinden sınırsız şekilde yararlanabileceği “Sanal Akademi” ile ilgili bilgi veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Çocuklarımızın gelişimine katkı sunacağız. MEB müfredatına uygun bu eğitim sisteminden öğrencilerimiz ücretsiz yararlanacak. Öğrencilerimizin gönüllülük esaslı bu güzel proje ile geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerine yürekten inanıyorum” dedi. Karalar, bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belediye birimlerinden ya da Alo 153 çağrı hattından gerekli bilgiyi alabileceklerini kaydetti.