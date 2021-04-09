Adaylık Kaldırma Sınavı ne zamana ertelendi, AKS için tarih belli oldu mu?

Corona virüs nedeniyle sekteye uğran sınavlardan biri Adaylık Kaldırma Sınavı oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bursluluk sınavı ve öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavını ertelediklerini açıkladı.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN ERTELENDİ?

“Bazı illerde yüz yüze eğitim bazı illerde uzaktan eğitim alıyor. Bu durum sınavları nasıl etkileyecek? Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?” sorusunu cevaplayan Bakan Ziya Selçuk, 2 sınavın ertelendiğini açıkladı.

Selçuk, “25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz” dedi.