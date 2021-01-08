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Akademisyen başına 0.36 yayın düşüyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu açıkladı.

Güncellenme: 02:14, 08/01/2021
Haberler Eğitim
Akademisyen başına 0.36 yayın düşüyor

189 üniversite uluslararası yayın, araştırma, bütçe, topluma hizmet gibi 45 göstergede incelendi.

Uluslararası hakemli dergilerde yayın sayısı 1 yılda 0.31'den 0.36'ya yükselebildi.

ÜNİVERSİTELERİN NOTU ZAYIF

■ Dünya sıralamasına giren sayı 1 tane artarak, 25 oldu.

■ Uluslararası hakemli dergide sayı kişi başına 0.36 oldu.

■ Öğrenci başına düşen kitap sayısı 6.9'dan 7'ye çıkabildi.

■ AR-GE proje sayısı 5.7 binden 8.3 bine yükseldi.

■ 14 üniversitede dersliklerin yüzde 75'i boş kaldı.

■ 199 üniversite engelsiz, 42'si çevreci belgesi aldı.

■ TÜBİTAK destekli proje sayısı 3.7 binden 9.1 bine çıktı.

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Yayınlanma Tarihi:06:00,