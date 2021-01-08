Akademisyen başına 0.36 yayın düşüyor

189 üniversite uluslararası yayın, araştırma, bütçe, topluma hizmet gibi 45 göstergede incelendi.
Uluslararası hakemli dergilerde yayın sayısı 1 yılda 0.31'den 0.36'ya yükselebildi.
ÜNİVERSİTELERİN NOTU ZAYIF
■ Dünya sıralamasına giren sayı 1 tane artarak, 25 oldu.
■ Uluslararası hakemli dergide sayı kişi başına 0.36 oldu.
■ Öğrenci başına düşen kitap sayısı 6.9'dan 7'ye çıkabildi.
■ AR-GE proje sayısı 5.7 binden 8.3 bine yükseldi.
■ 14 üniversitede dersliklerin yüzde 75'i boş kaldı.
■ 199 üniversite engelsiz, 42'si çevreci belgesi aldı.
■ TÜBİTAK destekli proje sayısı 3.7 binden 9.1 bine çıktı.