ALES için geri sayım başladı… ALES başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM tarafından 2 Mayıs tarihinde yapılacak ALES/1 için başvurular alınmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzunun da yayımlandığını açıkladı, ALES başvuru ücreti olarak ise 145 olarak belirlendi.

ALES BAŞVURU SAYFASI

ALES BAŞVURU KILAVUZU

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.

ALES NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti olarak 145 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 22 Mart tarihinde sona erecek.