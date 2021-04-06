ALES ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Akademik hayatlarına başlayacaklar için büyük önem taşıyan ALES 2021 sınavı Mayıs ayının 2'sinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde ÖSYM ALES adayların giriş belgeleri açıklanacak ve sınav giriş yerleri belli olacak. İşte 2021 ALES detayları…

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi açıklamadı. Ancak geçtiğimiz yıla bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık on gün önce erişime açıldığı görülüyor. Buna göre 2021 ALES/1 sınav giriş belgeleri Nisan ayının son haftası erişime açılabilir.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 27 Mayıs’ta ilan edilecek. ALES/2 sınavına başvurular ise 3-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. ALES sınavı 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.