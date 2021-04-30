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ALES pazar günü yapılacak! Adaylar kısıtlamadan muaf olacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Güncellenme: 17:01, 30/04/2021
HaberlerEğitim
ALES pazar günü yapılacak! Adaylar kısıtlamadan muaf olacak

2021-ALES/1, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takviminde ilan edildiği gibi 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adaylar, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ‘Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi’ kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Adaylar, yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine gidebilecek. Adaylar, sokak kısıtlaması kapsamındaki denetim noktalarında sınava giriş belgelerini ibraz etmek zorunda. Ayrıca sınav görevlileri de görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak.

Pazar günü uygulanacak 2021-ALES/1 saat 10.15’te başlayacak. Adayların 15 dakika önce saat 10.00’da sınav binalarında olmaları gerekiyor. Sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

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