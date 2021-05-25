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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sınav sonucu için tarih verdi

ÖSYM tarafından düzenlenen, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan ve lisans programını bitiren olanların giriş yapabildiği ALES, 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar ÖSYM’nin sonuçları açıklayacağı günü bekliyor. ÖSYM tarafından paylaşılan tarihi göre ALES sonuçları 27 Mayıs'ta erişime açılacak.

Güncellenme: 12:05, 25/05/2021
HaberlerEğitim
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sınav sonucu için tarih verdi

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin katıldığı ALES’in sonuç tarihi, sınava katılan yüzbinlerce kişi tarafından bekleniyor. ÖSYM merak edilen sorunun yanıtını sınav takvimi ile paylaştı.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları daha önce paylaşılan takvime göre 27 Mayıs 2021’de açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ALES / 2 NE ZAMAN?

ALES /2 sınavı 19 Eylül tarihinde düzenlenecek. Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos ile 11 Ağustos arasında alınacak.