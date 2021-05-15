Anaokulu öğretmenleri: Eşit şartlar, eşit haklar istiyoruz

Okul öncesi eğitimi veren öğretmenler, aynı yaş grubuna hitap edildiği halde kreşler açıkken, özel anaokullarının kapalı olmasına tepki gösteriyor. Aynı mahalledeki muafiyet kapsamındaki velilerden çocukları kreşe gidebilen eğitimini sürdürebiliyor, anaokuluna giden sürdüremiyor.

“ÇALIŞIYORLAR AMA ÇOCUKLARIN OKULU KAPALI”

Özel Okulöncesi Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Covid-19 pandemisine yönelik olarak 26 Nisan’da ülkemizde tam kapanma uygulamasına geçilmiştir. 29 Nisan tarihinde sağlık tesislerinin içinde yer alan kreşler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin 17 Mayıs’a kadar devam edecek tam kapanma döneminde sadece muafiyet kapsamında yer alan velilere yönelik hizmet verebilecekleri açıklanmıştır. Alınan bu karar bu kuruluşlara devam eden çocukları olan çalışanları çok mutlu kılmış ve çaresizlikten kurtarmıştır.

* Ancak 3-6 yaş grubuna hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel anaokullarının tam kapanma döneminde faaliyetleri durdurulmuştur. Derneklerimize söz konusu kuruluşlardan ve kuruluş velilerinden yoğun şikayet ve talepler gelmektedir. Kendileri çalışırken çocuklarının gözetilecek ortamları olmadığını dile getiren veliler çok mağdur olduklarını ifade etmektedirler.

“EŞİT ŞARTLAR İSTİYORUZ”

Sektördeki eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel anaokullarının da muafiyet kapsamında olan veliler için faaliyetlerine devam etmesini talep ediyor. “Eşit şartlar, eşit haklar istiyoruz” diyor.