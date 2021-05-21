Annelere okulda narkotik eğitimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valisine genelge gönderildi. Uyuşturucuyla mücadele için “En İyi Narkotik Polis Anne Projesi” aktif hale getiriliyor. Valilikler, emniyet, jandarma, milli eğitim, müftülük ve anneler ortak hareket edecek.

ANNE ELİ DEĞECEK

Genelgede; uyuşturucu kullananların yüzde 50'den fazlasının ailesiyle yaşadığı, yüzde 59.5 oranıyla da çocuğun uyuşturucuya başladığını evde ilk önce annelerin fark ettiğine dikkat çekildi. Ailelerin, çocuğunun uyuşturucu kullandığını fark etme süresi ise ortalama 15.6 ay olduğu kaydedildi.

7 YIL FARK ETMEYEN VAR

Çocuğunun 7 yılı aşkın uyuşturucu kullandığını fark etmeyen aileler olduğu da vurgulandı. Aile içi iletişimi artırma, anneler aracılığıyla uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve çocuklar bağımlı olmadan tedaviye başlanmasının hedeflendiği belirtildi.

İMAMLAR DA KATILACAK

Covid-19 nedeniyle proje logolu maske üretilip, yüz yüze veya uzaktan eğitim verilecek. Bağımlı çocuğu olan annelerden, tecrübelerini topluma aktarması isteneceği gibi okul aile birlikleri, muhtarlar ve imamlar da eğitime katılacak.

Türkiye'nin uyuşturucu gerçeği!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye 2020 Uyuşturucu Raporu yayınlandı. Rapor şöyle:

Milyarlarca lira harcandı

■ Uyuşturucuyla mücadeleye son 3 yılda 3.7 milyar lira harcandı.

■ 2020'de 1 yılda 1 milyar 642 milyon lira mücadele için kullanıldı.

■ Uyuşturucuya bağlı olay sayısı 3 yıl önce 118 bin iken 149 bine çıktı.

■l 60 bin 380 kişi uyuşturucu madde imal ve ticaretinden cezalandırıldı.

15 yaş altına indi

■ Bağımlıların yüzde 0.4'ü 15 yaş altı ortaokul çocukları.

■ Uyuşturucu kullananların yüzde 11.7'si 15-19 yaş arası lisede.

■ Kullanıcıların yüzde 30.4'ü ise 25-29 yaş aralığında.

■ Bağımlıların yüzde 12.1'i zorunlu eğitim çağında çocuklar.

Çocuklar risk altında

■ İlk deneme yaşı yüzde 23'le en çok 15 yaş altında.

■ Uyuşturucu kullananların yüzde 83'ü esrarla başlıyor.

■ Başlama nedenleri yüzde 35.3 oranıyla merak etmek.

■ Yüzde 71'i 15-24 yaş arası uyuşturucuya başlamış.

İnternetten satılıyor

■ Kullanıcıların yüzde 85'i sokak satıcılarından buluyor.

■ İnternet sipariş oranı son 1 yılda yüzde 0.2'den 0.4'e çıktı.

■ Son 1 yılda 270 bin kişi uyuşturucu tedavisi gördü.

■ 15 yaş altındaki kullanıcıların yüzde 11.5'i tedavi görmüş.