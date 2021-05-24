AÖF final sınavları online mı yapılacak? AÖF final sınav tarihleri…

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği AÖF bahar dönemi final sınavı online olarak gerçekleştirilecek. AÖF sınavı 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29, 30, 31 Mayıs, 4. ve 8. yarı dersleri için 5, 6, 7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF VİZE SINAVINA NASIL GİRİLİR?

Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.