AÖF final sonuçları açıklandı mı, sonuç tarihi belli mi?

Anadolu Üniversitesi tarafından çevrimiçi (online) olarak 16-17-18-23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi final sınav sonuçları için geri sayım başladı.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz AÖF sınav sonuçları açıklanmadı. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavI sonuçları, 25 Aralık tarihinde erişime açılmıştı.

Geçmiş sınav tarihleri baz alındığında final sınav sonuçları da Cuma günü ya da Pazartesi günü açıklanabileceği söylenebilir. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sınav sonucu sorgulayabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı e-Kampüs sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.